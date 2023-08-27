Закиров Сафиулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Мухамат Закир
Мать: Марьям
Рождение ребёнка
10.07.1927
Сын: Закиров Габидулла Сафиуллович
Мать ребёнка: Шаксикамал
Рождение ребёнка
23.05.1930
Сын: Закиров Сагидулла Сафиуллович
Мать ребёнка: Шаксикамал
Рождение ребёнка
1932
Сын: Закиров Фарит Сафиуллович
Мать ребёнка: Шаксикамал
Рождение ребёнка
08.01.1935
Дочь: Сугуда Сафиулловна
Мать ребёнка: Шаксикамал
Рождение ребёнка
28.08.1938
Сын: Закиров Сахиулла Сафиуллович
Мать ребёнка: Шаксикамал
Смерть
1942