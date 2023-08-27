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Закиров Сафиулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Мухамат Закир

Мать: Марьям

Рождение ребёнка
10.07.1927

Сын: Закиров Габидулла Сафиуллович

Мать ребёнка: Шаксикамал

Рождение ребёнка
23.05.1930

Сын: Закиров Сагидулла Сафиуллович

Мать ребёнка: Шаксикамал

Рождение ребёнка
1932

Сын: Закиров Фарит Сафиуллович

Мать ребёнка: Шаксикамал

Рождение ребёнка
08.01.1935

Дочь: Сугуда Сафиулловна

Мать ребёнка: Шаксикамал

Рождение ребёнка
28.08.1938

Сын: Закиров Сахиулла Сафиуллович

Мать ребёнка: Шаксикамал

Смерть
1942
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