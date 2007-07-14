Закиров Сагидулла Сафиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗакиров Сагидулла Сафиуллович

Закиров Сагидулла Сафиуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1930

Дата смерти

14.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1930

Отец: Закиров Сафиулла

Мать: Шаксикамал

Рождение ребёнка
12.07.1958

Дочь: Пермякова Флюза Сагидулловна

Мать ребёнка: Альфина СултанГалеевна

Рождение ребёнка
05.08.1964

Дочь: Наумова Гульфина Сагадулловна

Мать ребёнка: Альфина СултанГалеевна

Рождение ребёнка
24.09.1967

Дочь: Порошина Руфина Сагидулловна

Мать ребёнка: Альфина СултанГалеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альфина СултанГалеевна

Смерть
14.07.2007
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close