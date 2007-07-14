Закиров Сагидулла Сафиуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1930
Дата смерти14.07.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1930
Отец: Закиров Сафиулла
Мать: Шаксикамал
Рождение ребёнка
12.07.1958
Дочь: Пермякова Флюза Сагидулловна
Мать ребёнка: Альфина СултанГалеевна
Рождение ребёнка
05.08.1964
Дочь: Наумова Гульфина Сагадулловна
Мать ребёнка: Альфина СултанГалеевна
Рождение ребёнка
24.09.1967
Дочь: Порошина Руфина Сагидулловна
Мать ребёнка: Альфина СултанГалеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Альфина СултанГалеевна
Смерть
14.07.2007