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Лоскутов Антон Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: Лоскутов Кирилл

Мать: Лоскутова Анна Филатовна

Рождение ребёнка
14.01.1884

Дочь: Михалицына Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Лаврентьевна

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
ГАКО Никольский храм
Бракосочетание
1893

Жена: Лоскутова Агриппина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Лоскутов Тимофей Антонович

Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Лаврентьевна

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1902

Сын: Лоскутов Михаил Антонович

Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Лаврентьевна

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1903

Сын: Лоскутов Прохор Антонович

Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Лаврентьевна

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1904

Сын: Лоскутов Сергей Антонович

Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Лаврентьевна

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1906

Сын: Лоскутов Матвей Антонович

Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Лаврентьевна

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
ГАКО Никольский храм
Рождение ребёнка
После 1906

Дочь: Мартынова Наталья Антоновна

Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Лаврентьевна

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1914

Сын: Лоскутов Тихон Антонович

Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Лаврентьевна

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно