Лоскутов Антон Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864
Отец: Лоскутов Кирилл
Мать: Лоскутова Анна Филатовна
Рождение ребёнка
14.01.1884
Дочь: Михалицына Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Лаврентьевна
ГАКО Никольский храм
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
1895
Сын: Лоскутов Тимофей Антонович
Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Лоскутов Михаил Антонович
Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
22.07.1903
Сын: Лоскутов Прохор Антонович
Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
До 1904
Сын: Лоскутов Сергей Антонович
Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
06.08.1906
Сын: Лоскутов Матвей Антонович
Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Лаврентьевна
ГАКО Никольский храм
Рождение ребёнка
После 1906
Дочь: Мартынова Наталья Антоновна
Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Лаврентьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно