Михалицына (Лоскутова) Ксения Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалицына (Лоскутова) Ксения Антоновна

Место рождения

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

14.01.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1884

Отец: Лоскутов Антон Кириллович

Мать: Лоскутова Агриппина Лаврентьевна

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
ГАКО Никольский храм
Бракосочетание
После 1902

Муж: Михалицын Григорий

Рождение ребёнка
После 1904

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Михалицын Григорий

Рождение ребёнка
После 1904

Сын: Михалицын Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Михалицын Григорий

Рождение ребёнка
После 1904

Дочь: Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Михалицын Григорий

Место жительства
Неизвестно
Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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