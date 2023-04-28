Михалицына (Лоскутова) Ксения Антоновна
Место рождения
Дата рождения14.01.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1884
ГАКО Никольский храм
Бракосочетание
После 1902
Муж: Михалицын Григорий
Рождение ребёнка
После 1904
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Михалицын Григорий
Рождение ребёнка
После 1904
Сын: Михалицын Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Михалицын Григорий
Рождение ребёнка
После 1904
Дочь: Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Михалицын Григорий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно