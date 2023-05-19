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Лоскутова Анна Филатовна

Место рождения

Хазовы, Котельничский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Хазовы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1845

Муж: Лоскутов Кирилл

Рождение ребёнка
1846

Сын: Лоскутов Роман Кириллович

Отец ребёнка: Лоскутов Кирилл

Хазовы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лоскутов Порфирий Кириллович

Отец ребёнка: Лоскутов Кирилл

Рождение ребёнка
До 1864

Сын: Лоскутов Антон Кириллович

Отец ребёнка: Лоскутов Кирилл

Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Лоскутов Василий Кириллович

Отец ребёнка: Лоскутов Кирилл

Рождение ребёнка
1872

Сын: Лоскутов Петр Кириллович

Отец ребёнка: Лоскутов Кирилл

Место жительства
Неизвестно
Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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