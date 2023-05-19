Лоскутова Анна Филатовна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1845
Муж: Лоскутов Кирилл
Рождение ребёнка
1846
Сын: Лоскутов Роман Кириллович
Отец ребёнка: Лоскутов Кирилл
Рождение ребёнка
1849
Сын: Лоскутов Порфирий Кириллович
Отец ребёнка: Лоскутов Кирилл
Рождение ребёнка
До 1864
Сын: Лоскутов Антон Кириллович
Отец ребёнка: Лоскутов Кирилл
Рождение ребёнка
До 1865
Сын: Лоскутов Василий Кириллович
Отец ребёнка: Лоскутов Кирилл
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Лоскутов Кирилл
Место жительства
Неизвестно
Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно