Лоскутов Тихон Антонович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
После 1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Варвара Сергеевна
Рождение ребёнка
17.12.1937
Сын: Лоскутов Николай Тихонович
Мать ребёнка: Лоскутова Варвара Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.12.1941