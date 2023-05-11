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Лоскутов Тихон Антонович

Место рождения

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

До 1864 г.р.

Мать

До 1864 г.р.

Жена

После 1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Лоскутов Антон Кириллович

Мать: Лоскутова Агриппина Лаврентьевна

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Варвара Сергеевна

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1937

Сын: Лоскутов Николай Тихонович

Мать ребёнка: Лоскутова Варвара Сергеевна

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Варвара Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
?.12.1941
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