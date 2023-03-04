Мартьянов Семён Семёнович
Место рожденияд. Ворониха
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартьянов Семён
Мать: не указана
д. Ворониха
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Мартьянов Дионис Семёнович
Мать ребёнка: Мартьянова Александра Власьевна
д. Ворониха
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Мартьянов Николай Семёнович
Мать ребёнка: Мартьянова Александра Власьевна
д. Ворониха
Нижнелайского с/с
Рождение ребёнка
24.06.1930
Дочь: Горячевская Лидия Семёновна
Мать ребёнка: Мартьянова Александра Власьевна
д. Ворониха
Лузский р-он. Животово с/с
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартьянова Александра Власьевна
д. Ворониха
Место жительства
Неизвестно
д. Ворониха
Смерть
Неизвестно