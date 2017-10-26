Мартьянова (Плюснина) Александра Власьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плюснин Влас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Мартьянов Дионис Семёнович
Отец ребёнка: Мартьянов Семён Семёнович
д. Ворониха
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Мартьянов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Мартьянов Семён Семёнович
д. Ворониха
Нижнелайского с/с
Рождение ребёнка
24.06.1930
Дочь: Горячевская Лидия Семёновна
Отец ребёнка: Мартьянов Семён Семёнович
д. Ворониха
Лузский р-он. Животово с/с
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартьянов Семён Семёнович
д. Ворониха
Смерть
Неизвестно