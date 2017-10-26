Мартьянова (Плюснина) Александра Власьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова (Плюснина) Александра Власьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плюснин Влас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Мартьянов Дионис Семёнович

Отец ребёнка: Мартьянов Семён Семёнович

д. Ворониха
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Мартьянов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Мартьянов Семён Семёнович

д. Ворониха
Нижнелайского с/с
Рождение ребёнка
24.06.1930

Дочь: Горячевская Лидия Семёновна

Отец ребёнка: Мартьянов Семён Семёнович

д. Ворониха
Лузский р-он. Животово с/с
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Семён Семёнович

д. Ворониха
Смерть
Неизвестно
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