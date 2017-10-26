Горячевская (Мартьянова) Лидия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорячевская (Мартьянова) Лидия Семёновна

Горячевская (Мартьянова) Лидия Семёновна

avatar

Место рождения

д. Ворониха

Дата рождения

24.06.1930

Дата смерти

26.10.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1930

Отец: Мартьянов Семён Семёнович

Мать: Мартьянова Александра Власьевна

д. Ворониха
Лузский р-он. Животово с/с
Бракосочетание
31.01.1955

Муж: не указан

Рождение ребёнка
15.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горячевский Виталий Иванович

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горячевский Виталий Иванович

Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
26.10.2017
Похоронена на Филейском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close