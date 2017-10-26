Горячевская (Мартьянова) Лидия Семёновна
Место рожденияд. Ворониха
Дата рождения24.06.1930
Дата смерти26.10.2017
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1930
д. Ворониха
Лузский р-он. Животово с/с
Бракосочетание
31.01.1955
Муж: не указан
Рождение ребёнка
15.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горячевский Виталий Иванович
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горячевский Виталий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.10.2017
Похоронена на Филейском кладбище