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Горячевский Виталий Иванович

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Место рождения

д. В- Гора

Дата рождения

14.02.1932

Дата смерти

27.09.2016

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1932

Отец: Горячевский Иван Иванович

Мать: Горячевская Александра Прокопьевна

д. В- Гора
Лузский р-он Кировская обл. (Ворончиха)
Бракосочетание
31.01.1955

Жена: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горячевская Лидия Семёновна

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горячевская Лидия Семёновна

Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
27.09.2016
Похоронен на Филейском кладбище
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