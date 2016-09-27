Горячевский Виталий Иванович
Место рожденияд. В- Гора
Дата рождения14.02.1932
Дата смерти27.09.2016
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1932
д. В- Гора
Лузский р-он Кировская обл. (Ворончиха)
Бракосочетание
31.01.1955
Жена: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горячевская Лидия Семёновна
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горячевская Лидия Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.09.2016
Похоронен на Филейском кладбище