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Мартьянов Николай Семёнович

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Место рождения

д. Ворониха

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: Мартьянов Семён Семёнович

Мать: Мартьянова Александра Власьевна

д. Ворониха
Нижнелайского с/с
Рождение ребёнка
30.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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