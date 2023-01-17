Мартьянов Николай Семёнович
Место рожденияд. Ворониха
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
д. Ворониха
Нижнелайского с/с
Рождение ребёнка
30.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно