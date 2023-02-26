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Фёкла Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

28.04.1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 09.10.1871

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Яков Логгинов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Леонтий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Логгинов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1874

Сын: Леонтий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Логгинов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.12.1876

Сын: Пётр ст

Отец ребёнка: Яков Логгинов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1880

Дочь: Дария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Логгинов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1881

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Логгинов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.05.1881

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Логгинов

Рождение ребёнка
28.07.1882

Сын: Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Яков Логгинов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1886

Сын: Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Логгинов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.04.1891
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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