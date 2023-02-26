Фёкла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти28.04.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 09.10.1871
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Яков Логгинов
Рождение ребёнка
1872
Сын: Леонтий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Логгинов
Рождение ребёнка
12.06.1874
Сын: Леонтий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Логгинов
Рождение ребёнка
14.12.1876
Сын: Пётр ст
Отец ребёнка: Яков Логгинов
Рождение ребёнка
17.03.1880
Дочь: Дария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Логгинов
Рождение ребёнка
02.05.1881
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Логгинов
Рождение ребёнка
?.05.1881
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Логгинов
Рождение ребёнка
28.07.1882
Сын: Стефан Яковлев
Отец ребёнка: Яков Логгинов
Рождение ребёнка
30.10.1886
Сын: Георгий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Логгинов
Смерть
28.04.1891