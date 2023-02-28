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Пётр Яковлев

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.05.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1881

Отец: Яков Логгинов

Мать: Фёкла Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.11.1902

Жена: Феодосия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.10.1903

Сын: Филипп Петров

Мать ребёнка: Феодосия Васильева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1905

Сын: Михаил Петров

Мать ребёнка: Феодосия Васильева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1907

Дочь: Варвара Петрова

Мать ребёнка: Феодосия Васильева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1914

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Феодосия Васильева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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