Пётр Яковлев
Место рождения
Дата рождения02.05.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1881
Отец: Яков Логгинов
Мать: Фёкла Иванова
Бракосочетание
12.11.1902
Жена: Феодосия Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.10.1903
Сын: Филипп Петров
Мать ребёнка: Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
13.02.1905
Сын: Михаил Петров
Мать ребёнка: Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
26.11.1907
Дочь: Варвара Петрова
Мать ребёнка: Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
30.01.1914
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Феодосия Васильева
Смерть
Неизвестно