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Феодосия Васильева

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Место рождения

Закрутье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Закрутье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.11.1902

Муж: Пётр Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.10.1903

Сын: Филипп Петров

Отец ребёнка: Пётр Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1905

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: Пётр Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1907

Дочь: Варвара Петрова

Отец ребёнка: Пётр Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1914

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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