Феодосия Васильева
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1902
Муж: Пётр Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.10.1903
Сын: Филипп Петров
Отец ребёнка: Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
13.02.1905
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
26.11.1907
Дочь: Варвара Петрова
Отец ребёнка: Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
30.01.1914
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Яковлев
Смерть
Неизвестно