Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: ?
Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1837
Сын: Данила Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Ивченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно