Акулов (однодворец) Онисим Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулов (однодворец) Онисим Кондратьевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Акулов (однодворец) Кондрат Трофимович

Мать: Акулова Мавра Савельевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1865

Жена: Акулова Наталья Антонова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Акулов (однодворец) Степан Онисимович

Мать ребёнка: Акулова Наталья Антонова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1875

Сын: Акулов (однодворец) Емельян Онисимович

Мать ребёнка: Акулова Наталья Антонова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1880

Сын: Акулов (однодворец) Михаил Онисимович

Мать ребёнка: Акулова Наталья Антонова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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