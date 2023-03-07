Акулов (однодворец) Онисим Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
10.?.1865
Жена: Акулова Наталья Антонова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Акулов (однодворец) Степан Онисимович
Мать ребёнка: Акулова Наталья Антонова
Рождение ребёнка
03.01.1875
Сын: Акулов (однодворец) Емельян Онисимович
Мать ребёнка: Акулова Наталья Антонова
Рождение ребёнка
02.11.1880
Сын: Акулов (однодворец) Михаил Онисимович
Мать ребёнка: Акулова Наталья Антонова
Смерть
Неизвестно