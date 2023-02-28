Акулова Наталья Антонова
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.?.1865
Рождение ребёнка
1871
Сын: Акулов (однодворец) Степан Онисимович
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Онисим Кондратьевич
Рождение ребёнка
03.01.1875
Рождение ребёнка
02.11.1880
Сын: Акулов (однодворец) Михаил Онисимович
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Онисим Кондратьевич
Смерть
Неизвестно