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Акулова Наталья Антонова

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1865

Муж: Акулов (однодворец) Онисим Кондратьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Акулов (однодворец) Степан Онисимович

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Онисим Кондратьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1875

Сын: Акулов (однодворец) Емельян Онисимович

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Онисим Кондратьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1880

Сын: Акулов (однодворец) Михаил Онисимович

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Онисим Кондратьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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