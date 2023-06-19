Акулов (однодворец) Михаил Онисимович
Место рождения
Дата рождения02.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1880
Бракосочетание
03.?.1899
Жена: Акулова Гликерия Щеулова
Рождение ребёнка
11.09.1900
Дочь: Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Акулова Гликерия Щеулова
Рождение ребёнка
31.01.1903
Сын: Акулов (однодворец) Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Акулова Гликерия Щеулова
Рождение ребёнка
06.07.1905
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Акулова Гликерия Щеулова
Рождение ребёнка
09.10.1907
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Акулова Гликерия Щеулова
Рождение ребёнка
09.10.1907
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Акулова Гликерия Щеулова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Асеева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Акулова Гликерия Щеулова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
с. Садовое Новоспасского р-на Ульяновской обл.