Акулов (однодворец) Михаил Онисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулов (однодворец) Михаил Онисимович

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

02.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1880

Отец: Акулов (однодворец) Онисим Кондратьевич

Мать: Акулова Наталья Антонова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
03.?.1899

Жена: Акулова Гликерия Щеулова

Рождение ребёнка
11.09.1900

Дочь: Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Акулова Гликерия Щеулова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
31.01.1903

Сын: Акулов (однодворец) Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Акулова Гликерия Щеулова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1905

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Акулова Гликерия Щеулова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1907

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Акулова Гликерия Щеулова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1907

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Акулова Гликерия Щеулова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Асеева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Акулова Гликерия Щеулова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
с. Садовое Новоспасского р-на Ульяновской обл.