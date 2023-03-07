Акулов (однодворец) Емельян Онисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулов (однодворец) Емельян Онисимович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

03.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1875

Отец: Акулов (однодворец) Онисим Кондратьевич

Мать: Акулова Наталья Антонова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
17.05.1896

Жена: Акулова Ольга Акулова

Рождение ребёнка
17.06.1905

Дочь: Агриппина Емельяновна

Мать ребёнка: Акулова Ольга Акулова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Акулов (однодворец) Кузьма Емельянович

Мать ребёнка: Акулова Ольга Акулова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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