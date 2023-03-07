Акулов (однодворец) Емельян Онисимович
Место рождения
Дата рождения03.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1875
Бракосочетание
17.05.1896
Жена: Акулова Ольга Акулова
Рождение ребёнка
17.06.1905
Дочь: Агриппина Емельяновна
Мать ребёнка: Акулова Ольга Акулова
Рождение ребёнка
01.07.1907
Сын: Акулов (однодворец) Кузьма Емельянович
Мать ребёнка: Акулова Ольга Акулова
Смерть
Неизвестно