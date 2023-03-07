Акулова Ольга Акулова
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
17.05.1896
Рождение ребёнка
17.06.1905
Дочь: Агриппина Емельяновна
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Емельян Онисимович
Рождение ребёнка
01.07.1907
Сын: Акулов (однодворец) Кузьма Емельянович
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Емельян Онисимович
Смерть
Неизвестно