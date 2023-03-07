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Акулова Ольга Акулова

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Акулов (однодворец) Ефим Семенович

Мать: Акулова Екатерина Ефимовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
17.05.1896

Муж: Акулов (однодворец) Емельян Онисимович

Рождение ребёнка
17.06.1905

Дочь: Агриппина Емельяновна

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Емельян Онисимович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Акулов (однодворец) Кузьма Емельянович

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Емельян Онисимович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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