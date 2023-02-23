Акулова Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Акулова Ольга Акулова
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Ефим Семенович
Рождение ребёнка
22.11.1880
Дочь: Варвара Ефимовна
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Ефим Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно