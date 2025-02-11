Акулова Мавра Савельевна 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Акулова Мавра Савельевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1819

умерла Неизвестно, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дети
(Акулова) Анисья Кондратьевна1842 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Акулова) Анисья Кондратьевна

Отец ребёнка: не указан

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

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