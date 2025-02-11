Акулова Мавра Савельевна
женский, родилась 1819
умерла Неизвестно, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Дети
(Акулова) Анисья Кондратьевна1842 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Акулова) Анисья Кондратьевна
Отец ребёнка: не указан
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния