Сорокина Феона Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Феона Алексеевна

Место рождения

Шатрище, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Шатрище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Сорокин Василий Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Михайлович

Рязанская обл.
Рождение ребёнка
19.01.1891

Сын: Сорокин Иван Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Михайлович

Рязанская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Михайлович

Рязанская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Михайлович

Смерть
1947
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