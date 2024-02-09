Сорокина Феона Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Сорокин Иван Михайлович
Рязанская обл.
Рождение ребёнка
19.01.1891
Отец ребёнка: Сорокин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Михайлович
Рязанская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иван Михайлович
Рязанская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Михайлович
Смерть
1947