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Сорокин Иван Михайлович

Место рождения

Рязанская обл., Спасский р-он, д. Чевкино

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Сорокин Михаил

Мать: Сорокина Авдотья

Рязанская обл., Спасский р-он, д. Чевкино
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Сорокин Василий Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Феона Алексеевна

Рязанская обл.
Рождение ребёнка
19.01.1891

Сын: Сорокин Иван Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Феона Алексеевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Феона Алексеевна

Рязанская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Феона Алексеевна

Рязанская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Феона Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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