Сорокин Иван Михайлович
Место рожденияРязанская обл., Спасский р-он, д. Чевкино
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Сорокин Михаил
Мать: Сорокина Авдотья
Рязанская обл., Спасский р-он, д. Чевкино
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Сорокина Феона Алексеевна
Рязанская обл.
Рождение ребёнка
19.01.1891
Мать ребёнка: Сорокина Феона Алексеевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Феона Алексеевна
Рязанская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Сорокина Феона Алексеевна
Рязанская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Феона Алексеевна
Смерть
Неизвестно