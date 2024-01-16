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Сорокин Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1891

Дата смерти

23.01.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1891

Отец: Сорокин Иван Михайлович

Мать: Сорокина Феона Алексеевна

Рождение ребёнка
09.10.1916

Сын: Сорокин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Матрена Степановна

Чевкино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.03.1919

Сын: Сорокин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Матрена Степановна

Чевкино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.05.1922

Дочь: Сорокина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Матрена Степановна

Чевкино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Киселева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Матрена Степановна

Рязанская обл., Спасский р-он, д. Чевкино
Рождение ребёнка
08.01.1933

Сын: Сорокин Николай Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Матрена Степановна

Рязанская обл., Спасский р-он, д. Чевкино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Матрена Степановна

Смерть
23.01.1958
Рязанская обл., Спасский р-он, д. Чевкино
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