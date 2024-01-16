Сорокин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1891
Дата смерти23.01.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1891
Отец: Сорокин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
09.10.1916
Мать ребёнка: Сорокина Матрена Степановна
Рождение ребёнка
04.03.1919
Мать ребёнка: Сорокина Матрена Степановна
Рождение ребёнка
28.05.1922
Дочь: Сорокина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Матрена Степановна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Киселева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Матрена Степановна
Рязанская обл., Спасский р-он, д. Чевкино
Рождение ребёнка
08.01.1933
Мать ребёнка: Сорокина Матрена Степановна
Рязанская обл., Спасский р-он, д. Чевкино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.1958
Рязанская обл., Спасский р-он, д. Чевкино