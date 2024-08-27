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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3280Шатрище, д. вл.при р. Оке.51580239273
3330Старорязанское городище (Шатрищи), с. дух. вед.при р. Оке.515328Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1327. Шатрище, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 262, жителей 1340, волостное правление (уездный город в 5 верстах), церковь православная, школа. В 3 верста Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Шатрище2472343612923294129535894[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Шатрищи, Старо-Рязанское Городище, Казаково, Пешая слобода село8920при р. Оке188378381759564—волостн. правл.Цер. дер., зем. шк., 155 учен. (смеш.), отх. пром., вол. прав., город. и вал, на город. кам. ч.
Чернорецкий поселок8923При ручье Черная реч22384078564½Шатрище
Пешая слобода8938при р. Оке48152190342564—Шатрище
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1541Шатрищедеревня54°23'с.ш.40°25'в.д.N-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61646446116с Шатрищесело