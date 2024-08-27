село Шатрище, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Шатрище

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3280Шатрище, д. вл.при р. Оке.51580239273
3330Старорязанское городище (Шатрищи), с. дух. вед.при р. Оке.515328Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Шатрищенская волость
1327. Шатрище, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 262, жителей 1340, волостное правление (уездный город в 5 верстах), церковь православная, школа. В 3 верста Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Спасский уезд, Шатрищенская волость
село Шатрище2472343612923294129535894[...]

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Шатрищенская волость
Шатрищи, Старо-Рязанское Городище, Казаково, Пешая слобода село8920при р. Оке188378381759564волостн. правл.Цер. дер., зем. шк., 155 учен. (смеш.), отх. пром., вол. прав., город. и вал, на город. кам. ч.
Чернорецкий поселок8923При ручье Черная реч22384078564½Шатрище
Пешая слобода8938при р. Оке48152190342564Шатрище

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
1541Шатрищедеревня54°23'с.ш.40°25'в.д.N-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Исадское сельское поселение
61646446116с Шатрищесело

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