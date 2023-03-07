Камялин Фёдор Семенов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Калялин Семён
Мать: Калялина Авдотья Егорова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Екатерина Фёдорова
Мать ребёнка: Камялина Просковья Иванова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Камялина Просковья Иванова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Камялина Просковья Иванова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Камялина Просковья Иванова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Камялина Просковья Иванова
Место жительства
1850
35,5
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно