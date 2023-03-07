Камялин Фёдор Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамялин Фёдор Семенов

Камялин Фёдор Семенов

avatar

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Калялин Семён

Мать: Калялина Авдотья Егорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Екатерина Фёдорова

Мать ребёнка: Камялина Просковья Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Камялин Захар Фёдоров

Мать ребёнка: Камялина Просковья Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Камялин Прокофий Фёдоров

Мать ребёнка: Камялина Просковья Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Камялин Степан Фёдоров

Мать ребёнка: Камялина Просковья Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Камялин Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Камялина Просковья Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
35,5
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камялина Просковья Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close