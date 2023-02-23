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Камялина Просковья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Екатерина Фёдорова

Отец ребёнка: Камялин Фёдор Семенов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Камялин Захар Фёдоров

Отец ребёнка: Камялин Фёдор Семенов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Камялин Прокофий Фёдоров

Отец ребёнка: Камялин Фёдор Семенов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Камялин Степан Фёдоров

Отец ребёнка: Камялин Фёдор Семенов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Камялин Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Камялин Фёдор Семенов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
34,5
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камялин Фёдор Семенов

Смерть
Неизвестно
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