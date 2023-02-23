Камялина Просковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Екатерина Фёдорова
Отец ребёнка: Камялин Фёдор Семенов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Камялин Фёдор Семенов
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Камялин Фёдор Семенов
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Камялин Фёдор Семенов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Камялин Фёдор Семенов
Место жительства
1850
34,5
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно