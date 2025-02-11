Калялина Авдотья Егорова 1782 — найти родственников по фамилии на Familio

Калялина Авдотья Егорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1782

умерла Неизвестно

Супруги
Калялин СемёнДо 1797 г.р.
Дети
Камялин Фёдор Семенов1815 г.р.
Камялин Николай Семенов1817 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калялин Семён

Рождение ребёнка
1815

Сын: Камялин Фёдор Семенов

Отец ребёнка: Калялин Семён

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1817

Сын: Камялин Николай Семенов

Отец ребёнка: Калялин Семён

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1820

Сын: Камялин Иван Семенов

Отец ребёнка: Калялин Семён

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1825

Сын: Калялин Василий Семёнов

Отец ребёнка: Калялин Семён

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Калялин Никанор Семенов

Отец ребёнка: Калялин Семён

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

68,5

Смерть
Неизвестно

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