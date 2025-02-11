Калялина Авдотья Егорова
женский, родилась 1782
умерла Неизвестно
Супруги
Калялин СемёнДо 1797 г.р.
Дети
Камялин Фёдор Семенов1815 г.р.
Камялин Николай Семенов1817 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калялин Семён
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Калялин Семён
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Калялин Семён
Рождение ребёнка
1820
Сын: Камялин Иван Семенов
Отец ребёнка: Калялин Семён
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Калялин Семён
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Калялин Семён
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно