Калялин Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калялин Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Камялин Фёдор Семенов

Мать ребёнка: Калялина Авдотья Егорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Камялин Николай Семенов

Мать ребёнка: Калялина Авдотья Егорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Камялин Иван Семенов

Мать ребёнка: Калялина Авдотья Егорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Калялин Василий Семёнов

Мать ребёнка: Калялина Авдотья Егорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Калялин Никонор Семенов

Мать ребёнка: Калялина Авдотья Егорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калялина Авдотья Егорова

Смерть
Неизвестно
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