Калялин Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Калялина Авдотья Егорова
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Калялина Авдотья Егорова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Камялин Иван Семенов
Мать ребёнка: Калялина Авдотья Егорова
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Калялина Авдотья Егорова
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Калялина Авдотья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калялина Авдотья Егорова
Смерть
Неизвестно