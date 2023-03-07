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Молькова Матрона Павловна

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Место рождения

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Павел

Мать: не указана

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
11.11.1879

Муж: Мольков Алексей Григорьевич

Калистово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.01.1881

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Мольков Алексей Григорьевич

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.06.1884

Дочь: Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Мольков Алексей Григорьевич

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.01.1886

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Мольков Алексей Григорьевич

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.04.1888

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Мольков Алексей Григорьевич

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.02.1890

Дочь: Фадеева Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Мольков Алексей Григорьевич

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.07.1892

Сын: Мольков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Мольков Алексей Григорьевич

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.05.1894

Сын: Мольков Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Мольков Алексей Григорьевич

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.08.1895

Дочь: Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Мольков Алексей Григорьевич

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.05.1898

Дочь: Евфросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Мольков Алексей Григорьевич

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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