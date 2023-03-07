Молькова Матрона Павловна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1879
Калистово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.01.1881
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Мольков Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
01.06.1884
Дочь: Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Мольков Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
30.01.1886
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Мольков Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
05.04.1888
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Мольков Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
08.02.1890
Дочь: Фадеева Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Мольков Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
23.07.1892
Сын: Мольков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Мольков Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
31.05.1894
Отец ребёнка: Мольков Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
05.08.1895
Дочь: Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Мольков Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
28.05.1898
Дочь: Евфросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Мольков Алексей Григорьевич
Смерть
Неизвестно