Фадеева (Малькова) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1890
Бракосочетание
04.02.1911
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.11.1911
Отец ребёнка: Фадеев Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
12.03.1913
Дочь: Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Фадеев Андрей Трофимович
Смерть
Неизвестно