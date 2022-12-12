Фадеева (Малькова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Малькова) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1890

Отец: Мольков Алексей Григорьевич

Мать: Молькова Матрона Павловна

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
04.02.1911

Муж: Фадеев Андрей Трофимович

Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.11.1911

Сын: Фадеев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Фадеев Андрей Трофимович

Борисово, Переславский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.03.1913

Дочь: Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Фадеев Андрей Трофимович

Борисово, Переславский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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