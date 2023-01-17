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Фадеев Андрей Трофимович

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Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Фадеев Трофим

Мать: не указана

Борисово, Переславский район, Ярославская область
Бракосочетание
04.02.1911

Жена: Фадеева Евдокия Алексеевна

Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.11.1911

Сын: Фадеев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Фадеева Евдокия Алексеевна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.03.1913

Дочь: Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Фадеева Евдокия Алексеевна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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