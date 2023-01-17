Фадеев Андрей Трофимович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Фадеев Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1911
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.11.1911
Мать ребёнка: Фадеева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
12.03.1913
Дочь: Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Фадеева Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно