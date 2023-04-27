Павел Степанов
мужской, родился 1824 ст., Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
умер Неизвестно
МатьЛукерья Сергеева1796 ст. г.р.
ОтецСтепан Иванов1802 ст. г.р.
Супруги
Елизавета Павлова1822 ст. г.р.
Дети
Молькова Матрона Павловна19.03.1857 ст. г.р.
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Рождение
1824 ст.
Отец: Степан Иванов
Мать: Лукерья Сергеева
Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Павлова
Павловский, Александровский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1857 ст.
Дочь: Молькова Матрона Павловна
Мать ребёнка: Елизавета Павлова
Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно