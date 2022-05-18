Мольков Фёдор Алексеевич
мужской, родился 31.05.1894, Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
умер 08.08.1894, Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ОтецМольков Алексей Григорьев13.03.1860 г.р.
МатьМолькова Матрона Павловна19.03.1857 ст. г.р.
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Рождение
31.05.1894
Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
08.08.1894
Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область