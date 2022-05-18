Мольков Фёдор Алексеевич 31.05.1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Мольков Фёдор Алексеевич

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 31.05.1894, Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область

умер 08.08.1894, Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Отец
Мольков Алексей Григорьев13.03.1860 г.р.
Мать
Молькова Матрона Павловна19.03.1857 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1894

Отец: Мольков Алексей Григорьев

Мать: Молькова Матрона Павловна

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Смерть
08.08.1894
Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область

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