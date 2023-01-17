Мольков Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.07.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1892
Бракосочетание
30.01.1913
Рождение ребёнка
13.11.1914
Сын: Мальков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Молькова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Клёкова Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Молькова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мальков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Молькова Татьяна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно