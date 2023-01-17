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Мольков Василий Алексеевич

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Место рождения

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.07.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1892

Отец: Мольков Алексей Григорьевич

Мать: Молькова Матрона Павловна

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
30.01.1913

Жена: Молькова Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.11.1914

Сын: Мальков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Молькова Татьяна Дмитриевна

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Клёкова Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Молькова Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Мальков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Молькова Татьяна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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