Гвоздева (Теплякова) Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГвоздева (Теплякова) Татьяна Гавриловна

Гвоздева (Теплякова) Татьяна Гавриловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1923

Дата смерти

17.12.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

1895 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1923

Отец: Теплякова Гавриил Леонидович

Мать: Теплякова Анастасия Афонасьевна

Рождение ребёнка
11.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владарчик Роман

Хомутиха, Пошехонская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гвоздев Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
22.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гвоздев Геннадий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владарчик Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гвоздев Геннадий Александрович

Смерть
17.12.2009
Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
г. Пошехонье кладбище в сторону Данилова, левая сторона от ворот 150м у центральной дорожки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close