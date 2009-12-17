Гвоздева (Теплякова) Татьяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1923
Дата смерти17.12.2009
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1923
Рождение ребёнка
11.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Владарчик Роман
Хомутиха, Пошехонская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гвоздев Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
22.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гвоздев Геннадий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владарчик Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.2009
Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
г. Пошехонье кладбище в сторону Данилова, левая сторона от ворот 150м у центральной дорожки