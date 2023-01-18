Владарчик Роман
Место рожденияЛюблин Польша
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1946
Дочь: Конюхова (Теплякова Владарчик) Нина Романовна
Мать ребёнка: Гвоздева (Теплякова) Татьяна Гавриловна
Хомутиха, Пошехонская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: род в г Люблин Польша 1920