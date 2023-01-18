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Владарчик Роман

Место рождения

Люблин Польша

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гвоздева (Теплякова) Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
11.01.1946

Дочь: Конюхова (Теплякова Владарчик) Нина Романовна

Мать ребёнка: Гвоздева (Теплякова) Татьяна Гавриловна

Хомутиха, Пошехонская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: род в г Люблин Польша 1920

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