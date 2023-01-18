Теплякова Гавриил Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1920
Сын: Тепляков Павел Гаврилович
Мать ребёнка: Теплякова (Золотарева) Анастасия Афонасьевна
Рождение ребёнка
13.01.1923
Дочь: Гвоздева (Теплякова) Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Теплякова (Золотарева) Анастасия Афонасьевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
04.12.1941
Причина смерти: На войне под обстрелом с Ленинграде