Теплякова Гавриил Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплякова Гавриил Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1920

Сын: Тепляков Павел Гаврилович

Мать ребёнка: Теплякова (Золотарева) Анастасия Афонасьевна

Рождение ребёнка
13.01.1923

Дочь: Гвоздева (Теплякова) Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Теплякова (Золотарева) Анастасия Афонасьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
04.12.1941
Причина смерти: На войне под обстрелом с Ленинграде

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