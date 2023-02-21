Гвоздев Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГвоздев Геннадий Александрович

Гвоздев Геннадий Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.08.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гвоздева Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
22.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гвоздева Татьяна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гвоздева Татьяна Гавриловна

Смерть
28.08.1969
Причина смерти: Несчастный случай. Утонул пьяным
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close