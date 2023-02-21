Гвоздев Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.08.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гвоздева Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
22.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гвоздева Татьяна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1969
Причина смерти: Несчастный случай. Утонул пьяным