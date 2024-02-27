Кампиони (Бакунина) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кампиони (Бакунина) Софья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.?.1868

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1835 г.р.

Муж

1862 г.р.
1873 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.?.1868

Отец: Бакунин Николай Александрович

Мать: Бакунина Антонина Николаевна

Бракосочетание
Около 1885

Муж: Тургенев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
20.08.1888

Дочь: Тургенева-Поццо Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Тургенев Алексей Николаевич

Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1890

Дочь: Бугаева Ася Алексеевна

Отец ребёнка: Тургенев Алексей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1892

Сын: Тургенев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Тургенев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Амитирова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Тургенев Алексей Николаевич

Бракосочетание
Около 1900

Муж: Кампиони Владимир Константинович

Рождение ребёнка
12.06.1901

Сын: Тургенев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Тургенев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Кампиони Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Кампиони Владимир Константинович

Рождение ребёнка
06.11.1906

Дочь: Цёге Фон Мантейфель Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Кампиони Владимир Константинович

Любохины, Волинська область
Смерть
1943
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