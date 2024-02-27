Кампиони (Бакунина) Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.?.1868
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.?.1868
Бракосочетание
Около 1885
Рождение ребёнка
20.08.1888
Дочь: Тургенева-Поццо Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Тургенев Алексей Николаевич
Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1890
Дочь: Бугаева Ася Алексеевна
Отец ребёнка: Тургенев Алексей Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Тургенев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Амитирова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Тургенев Алексей Николаевич
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
12.06.1901
Сын: Тургенев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Тургенев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Кампиони Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Кампиони Владимир Константинович
Рождение ребёнка
06.11.1906
Дочь: Цёге Фон Мантейфель Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Кампиони Владимир Константинович
Любохины, Волинська область
Смерть
1943