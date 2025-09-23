Бакунин Николай Александрович
мужской, родился 21.09.1828, Райково, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
умер 11.06.1893, Москва, город федерального значения Москва
ОтецБакунин Александр Павлович01.08.1797 г.р.
МатьБакунина (Зеленская) Анна Борисовна15.11.1802 г.р.
Супруги
Бакунина (Муравьёва) Антонина Николаевна13.07.1835 г.р.
Дети
Бакунин Александр Николаевич06.06.1863 г.р.
Бакунин Николай Николаевич12.03.1866 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
21.09.1828
Райково, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
12.11.1861
Рождение ребёнка
06.06.1863
Сын: Бакунин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Бакунина (Муравьёва) Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
12.03.1866
Сын: Бакунин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Бакунина (Муравьёва) Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
22.?.1868
Дочь: Кампиони (Бакунина) Софья Николаевна
Мать ребёнка: Бакунина (Муравьёва) Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
15.12.1870
Дочь: Кампиони (Бакунина) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Бакунина (Муравьёва) Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
02.11.1876
Сын: Бакунин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Бакунина (Муравьёва) Антонина Николаевна
Смерть
11.06.1893
Москва, город федерального значения Москва