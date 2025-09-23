Бакунин Николай Александрович 21.09.1828 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Бакунин Николай Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 21.09.1828, Райково, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

умер 11.06.1893, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Бакунин Александр Павлович01.08.1797 г.р.
Мать
Бакунина (Зеленская) Анна Борисовна15.11.1802 г.р.
Супруги
Бакунина (Муравьёва) Антонина Николаевна13.07.1835 г.р.
Дети
Бакунин Александр Николаевич06.06.1863 г.р.
Бакунин Николай Николаевич12.03.1866 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1828

Отец: Бакунин Александр Павлович

Мать: Бакунина (Зеленская) Анна Борисовна

Райково, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Бракосочетание
12.11.1861

Жена: Бакунина (Муравьёва) Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
06.06.1863

Сын: Бакунин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Бакунина (Муравьёва) Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
12.03.1866

Сын: Бакунин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бакунина (Муравьёва) Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
22.?.1868

Дочь: Кампиони (Бакунина) Софья Николаевна

Мать ребёнка: Бакунина (Муравьёва) Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
15.12.1870

Дочь: Кампиони (Бакунина) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Бакунина (Муравьёва) Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
02.11.1876

Сын: Бакунин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Бакунина (Муравьёва) Антонина Николаевна

Смерть
11.06.1893
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.