Кампиони (Бакунина) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1870
Дата смерти15.11.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1870
Рождение ребёнка
09.08.1900
Дочь: Мацеевская София Константиновна
Отец ребёнка: Кампиони Константин Константинович
Любомль, Волинська область
Рождение ребёнка
19.10.1902
Дочь: Закревская Мария Константиновна
Отец ребёнка: Кампиони Константин Константинович
Рождение ребёнка
16.11.1906
Сын: Кампиони Константин Константинович
Отец ребёнка: Кампиони Константин Константинович
Старая Рафаловка, Рівненська область
Рождение ребёнка
09.07.1908
Сын: Кампиони Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Кампиони Константин Константинович
Рождение ребёнка
25.05.1911
Сын: Кампиони Кирилл Константинович
Отец ребёнка: Кампиони Константин Константинович
Островец, Івано-Франківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1918
Киверцы, Волинська область