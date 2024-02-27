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Кампиони (Бакунина) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1870

Дата смерти

15.11.1918

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1870

Отец: Бакунин Николай Александрович

Мать: Бакунина Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
09.08.1900

Дочь: Мацеевская София Константиновна

Отец ребёнка: Кампиони Константин Константинович

Любомль, Волинська область
Рождение ребёнка
19.10.1902

Дочь: Закревская Мария Константиновна

Отец ребёнка: Кампиони Константин Константинович

Рождение ребёнка
16.11.1906

Сын: Кампиони Константин Константинович

Отец ребёнка: Кампиони Константин Константинович

Старая Рафаловка, Рівненська область
Рождение ребёнка
09.07.1908

Сын: Кампиони Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Кампиони Константин Константинович

Рождение ребёнка
25.05.1911

Сын: Кампиони Кирилл Константинович

Отец ребёнка: Кампиони Константин Константинович

Островец, Івано-Франківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кампиони Константин Константинович

Смерть
15.11.1918
Киверцы, Волинська область
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