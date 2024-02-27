Кампиони Константин Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1871
Дата смерти15.05.1934
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1871
Рождение ребёнка
09.08.1900
Дочь: Мацеевская София Константиновна
Мать ребёнка: Кампиони Анна Николаевна
Любомль, Волинська область
Рождение ребёнка
19.10.1902
Дочь: Закревская Мария Константиновна
Мать ребёнка: Кампиони Анна Николаевна
Рождение ребёнка
16.11.1906
Сын: Кампиони Константин Константинович
Мать ребёнка: Кампиони Анна Николаевна
Старая Рафаловка, Рівненська область
Рождение ребёнка
09.07.1908
Сын: Кампиони Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Кампиони Анна Николаевна
Рождение ребёнка
25.05.1911
Сын: Кампиони Кирилл Константинович
Мать ребёнка: Кампиони Анна Николаевна
Островец, Івано-Франківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кампиони Анна Николаевна
Смерть
15.05.1934