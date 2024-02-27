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Кампиони Константин Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1871

Дата смерти

15.05.1934

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1871

Отец: Кампиони Константин Анжелович

Мать: Кампиони Варвара Карловна

Рождение ребёнка
09.08.1900

Дочь: Мацеевская София Константиновна

Мать ребёнка: Кампиони Анна Николаевна

Любомль, Волинська область
Рождение ребёнка
19.10.1902

Дочь: Закревская Мария Константиновна

Мать ребёнка: Кампиони Анна Николаевна

Рождение ребёнка
16.11.1906

Сын: Кампиони Константин Константинович

Мать ребёнка: Кампиони Анна Николаевна

Старая Рафаловка, Рівненська область
Рождение ребёнка
09.07.1908

Сын: Кампиони Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Кампиони Анна Николаевна

Рождение ребёнка
25.05.1911

Сын: Кампиони Кирилл Константинович

Мать ребёнка: Кампиони Анна Николаевна

Островец, Івано-Франківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кампиони Анна Николаевна

Смерть
15.05.1934
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