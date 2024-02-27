Кампиони (Шенебеер) Варвара Карловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кампиони (Шенебеер) Варвара Карловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Кампиони Константин Анжелович22.08.1833 г.р.
Дети
Кампиони Константин Константинович16.11.1871 г.р.
Кампиони Владимир Константинович13.02.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1869

Муж: Кампиони Константин Анжелович

деревня Щиты, Баборув, Опольское воеводство, Царство Польское, Российская Империя

Рождение ребёнка
16.11.1871

Сын: Кампиони Константин Константинович

Отец ребёнка: Кампиони Константин Анжелович

Рождение ребёнка
13.02.1873

Сын: Кампиони Владимир Константинович

Отец ребёнка: Кампиони Константин Анжелович

Смерть
Неизвестно

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