Кампиони (Шенебеер) Варвара Карловна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Кампиони Константин Анжелович22.08.1833 г.р.
Дети
Кампиони Константин Константинович16.11.1871 г.р.
Кампиони Владимир Константинович13.02.1873 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1869
деревня Щиты, Баборув, Опольское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.11.1871
Сын: Кампиони Константин Константинович
Отец ребёнка: Кампиони Константин Анжелович
Рождение ребёнка
13.02.1873
Сын: Кампиони Владимир Константинович
Отец ребёнка: Кампиони Константин Анжелович
Смерть
Неизвестно