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Кампиони Владимир Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1873

Отец: Кампиони Константин Анжелович

Мать: Кампиони Варвара Карловна

Бракосочетание
Около 1900

Жена: Кампиони Софья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Кампиони Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Кампиони Софья Николаевна

Рождение ребёнка
06.11.1906

Дочь: Цёге Фон Мантейфель Варвара Владимировна

Мать ребёнка: Кампиони Софья Николаевна

Любохины, Волинська область
Смерть
Неизвестно
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