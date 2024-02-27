Кампиони Владимир Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1873
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Кампиони Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Кампиони Софья Николаевна
Рождение ребёнка
06.11.1906
Дочь: Цёге Фон Мантейфель Варвара Владимировна
Мать ребёнка: Кампиони Софья Николаевна
Любохины, Волинська область
Смерть
Неизвестно