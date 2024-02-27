Тургенев Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1862
Дата смерти1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1885
Рождение ребёнка
20.08.1888
Дочь: Тургенева-Поццо Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Кампиони Софья Николаевна
Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1890
Дочь: Бугаева Ася Алексеевна
Мать ребёнка: Кампиони Софья Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Кампиони Софья Николаевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Амитирова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Кампиони Софья Николаевна
Рождение ребёнка
12.06.1901
Сын: Тургенев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Кампиони Софья Николаевна
Смерть
1906