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Тургенев Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1862

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1885

Жена: Кампиони Софья Николаевна

Рождение ребёнка
20.08.1888

Дочь: Тургенева-Поццо Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Кампиони Софья Николаевна

Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1890

Дочь: Бугаева Ася Алексеевна

Мать ребёнка: Кампиони Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1892

Сын: Тургенев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Кампиони Софья Николаевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Амитирова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Кампиони Софья Николаевна

Рождение ребёнка
12.06.1901

Сын: Тургенев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Кампиони Софья Николаевна

Смерть
1906
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