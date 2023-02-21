Алехин (Оленин) Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алехин (Оленин) Василий Иванович

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Место рождения

село Локтево, Задонский район, Воронежская область

Дата рождения

20.07.1911

Дата смерти

04.03.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1911

Отец: Оленин Иван Митрофанович

Мать: Оленина Евдокия Ивановна

село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1943

Сын: Алéхин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Андреева Дарья Ильинична

Комсомольск на Амуре
Рождение ребёнка
12.10.1952

Дочь: Клинникова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Алехина Домна Афанасьевна

Хабаровск
Рождение ребёнка
07.03.1954

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Алехина Домна Афанасьевна

Хабаровск
Рождение ребёнка
22.04.1955

Дочь: Филипченко Елена Васильевна

Мать ребёнка: Алехина Домна Афанасьевна

Хабаровск
Рождение ребёнка
20.01.1960

Дочь: Гурьева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Алехина Домна Афанасьевна

Хабаровск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алехина Домна Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Хабаровск
Смерть
04.03.1990
Хабаровск
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