Алехин (Оленин) Василий Иванович
Место рождениясело Локтево, Задонский район, Воронежская область
Дата рождения20.07.1911
Дата смерти04.03.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1911
Отец: Оленин Иван Митрофанович
Мать: Оленина Евдокия Ивановна
село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1943
Сын: Алéхин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Андреева Дарья Ильинична
Комсомольск на Амуре
Рождение ребёнка
12.10.1952
Дочь: Клинникова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Алехина Домна Афанасьевна
Хабаровск
Рождение ребёнка
07.03.1954
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Алехина Домна Афанасьевна
Хабаровск
Рождение ребёнка
22.04.1955
Дочь: Филипченко Елена Васильевна
Мать ребёнка: Алехина Домна Афанасьевна
Хабаровск
Рождение ребёнка
20.01.1960
Дочь: Гурьева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Алехина Домна Афанасьевна
Хабаровск
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск
Смерть
04.03.1990
Хабаровск