Алехина (Беляева) Домна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алехина (Беляева) Домна Афанасьевна

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Место рождения

село Битки, Сузунский район. Западно Сибирский край, село Локтево, Задонский район, Воронежская область

Дата рождения

25.01.1916

Дата смерти

01.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1916

Отец: Беляев Афанасий Ефимович

Мать: Беляева Агафья Антоновна

село Битки, Сузунский район. Западно Сибирский край, село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1947

Сын: Беляев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.10.1952

Дочь: Клинникова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Алехин (оленин) Василий Иванович

Хабаровск
Рождение ребёнка
07.03.1954

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Алехин (оленин) Василий Иванович

Хабаровск
Рождение ребёнка
22.04.1955

Дочь: Филипченко Елена Васильевна

Отец ребёнка: Алехин (оленин) Василий Иванович

Хабаровск
Рождение ребёнка
20.01.1960

Дочь: Гурьева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Алехин (оленин) Василий Иванович

Хабаровск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исенко Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алехин (оленин) Василий Иванович

Смерть
01.08.1976
Хабаровск
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