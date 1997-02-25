Алехина (Беляева) Домна Афанасьевна
Место рождениясело Битки, Сузунский район. Западно Сибирский край, село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Дата рождения25.01.1916
Дата смерти01.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1916
Отец: Беляев Афанасий Ефимович
Мать: Беляева Агафья Антоновна
село Битки, Сузунский район. Западно Сибирский край, село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1947
Сын: Беляев Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.10.1952
Дочь: Клинникова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Алехин (оленин) Василий Иванович
Хабаровск
Рождение ребёнка
07.03.1954
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Алехин (оленин) Василий Иванович
Хабаровск
Рождение ребёнка
22.04.1955
Дочь: Филипченко Елена Васильевна
Отец ребёнка: Алехин (оленин) Василий Иванович
Хабаровск
Рождение ребёнка
20.01.1960
Дочь: Гурьева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Алехин (оленин) Василий Иванович
Хабаровск
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1976
Хабаровск