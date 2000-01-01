Оленина (Шакина) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1884
Отец: Шакин Иван Данилович
Мать: Ксения Евдокимовна
Бракосочетание
02.11.1908
Паниковец, село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1909
Отец ребёнка: Оленин Иван Митрофанович
село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1911
Сын: Алехин (оленин) Василий Иванович
Отец ребёнка: Оленин Иван Митрофанович
село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.06.1913
Отец ребёнка: Оленин Иван Митрофанович
село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.05.1915
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Оленин Иван Митрофанович
село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.1919
Сын: Оленин Александр Иванович
Отец ребёнка: Оленин Иван Митрофанович
село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.1919
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Оленин Иван Митрофанович
село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Оленин Иван Митрофанович
село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно