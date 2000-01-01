Оленина (Шакина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленина (Шакина) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1884

Отец: Шакин Иван Данилович

Мать: Ксения Евдокимовна

Бракосочетание
02.11.1908

Муж: Оленин Иван Митрофанович

Паниковец, село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1909

Сын: Оленин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Оленин Иван Митрофанович

село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1911

Сын: Алехин (оленин) Василий Иванович

Отец ребёнка: Оленин Иван Митрофанович

село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.06.1913

Сын: Оленин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Оленин Иван Митрофанович

село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.05.1915

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Оленин Иван Митрофанович

село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.1919

Сын: Оленин Александр Иванович

Отец ребёнка: Оленин Иван Митрофанович

село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.1919

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Оленин Иван Митрофанович

село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Оленин Иван Митрофанович

село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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